МИД Таджикистана заявил о массовых отказах во въезде в РФ таджикским гражданам

МИД Таджикистана заявил о массовых отказах во въезде в Россию таджикским гражданам. Ранее стало известно, что сотни граждан Таджикистана застряли на одном из контрольно-пропускных пунктов на границе Южно-Уральского региона Казахстана и российской Оренбургской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии