МИД Таджикистана заявил о массовых отказах во въезде в РФ таджикским гражданам

МИД Таджикистана заявил о массовых отказах во въезде в Россию таджикским гражданам. Ранее стало известно, что сотни граждан Таджикистана застряли на одном из контрольно-пропускных пунктов на границе Южно-Уральского региона Казахстана и российской Оренбургской области.