Диетолог Соломатина: кефир помогает продлить активную жизнь пожилым

Диетолог Елена Соломатина напомнила о полезных свойствах кефира для пожилых людей. «Кефир помогает поддержать ЖКТ, как следствие, способствует улучшению работы остальных систем», — пояснила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
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