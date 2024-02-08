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Диетолог Соломатина: кефир помогает продлить активную жизнь пожилым

Диетолог Соломатина: кефир помогает продлить активную жизнь пожилым

Диетолог Елена Соломатина напомнила о полезных свойствах кефира для пожилых людей. «Кефир помогает поддержать ЖКТ, как следствие, способствует улучшению работы остальных систем», — пояснила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

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