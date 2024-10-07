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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Писарев о «Спартаке»: «Нужно составлять конкуренцию «Краснодару» и «Зениту», а они к 11-му туру проигрывают 8 очков. Нельзя усреднять клуб, радоваться победе над «Ростовом» из-за ошибки»

«Спартак» уступает 8 очков первому месту. У команды нет стабильности в игре. Нельзя усреднять «Спартак», радоваться победе над «Ростовом» из‑за ошибки.

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