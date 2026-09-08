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Не только о футболе

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Герой ЦСКА в Питере, автор чуда «Крыльев» или джокер Евсеева? Кто лучший в 7-м туре РПЛ

Герой ЦСКА в Питере, автор чуда «Крыльев» или джокер Евсеева? Кто лучший в 7-м туре РПЛ

    А может, тащер «Акрона» или Мостовой, шикарно дебютировавший за «Локомотив»? Первые сентябрьские матчи Альфа-Банк РПЛ остались в прошлом.

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