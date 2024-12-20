Reuters: в Нью-Йорке запретят полеты БПЛА над критически важной инфраструктурой

Global Look Press/Britta Pedersen/dpa Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретит полеты беспилотников над критически важными объектами инфраструктуры в Нью-Йорке, сообщает агентство Reuters.
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