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Строитель показал как весной убирает гнезда ос за 10 секунд. Достаточно немного солярки: видео

Строитель показал как весной убирает гнезда ос за 10 секунд. Достаточно немного солярки: видео

Осы, проживающие в частных домах или сараях, могут быть достаточно неприятными соседями. Они ведут себя агрессивно и активно защищают свою территорию.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
У нас сосед по даче лет пять назад скворечник повесил по весне на сосну - и в него тут же поселилась белка. Но, радость была недолгой: семью белок к концу весны выжили осы. И очень скоро скворечник представлял собой большое осиное гнездо. Белки перебрались под дачный карниз. К зиме этого же года осы заснули зимовать, но белки вернулись в скворечник и использовали победителей как зимние запасы продовольствия: весь снег под сосной был завален обрывками гнезда и отгрызенными крылышками ос. ... Года три потом белки безвылазно жили в скворечнике, пока он не развалился от ветхости. Осы больше не прилетали...
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