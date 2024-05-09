Строитель показал как весной убирает гнезда ос за 10 секунд. Достаточно немного солярки: видео

Дмитрий Боев

У нас сосед по даче лет пять назад скворечник повесил по весне на сосну - и в него тут же поселилась белка. Но, радость была недолгой: семью белок к концу весны выжили осы. И очень скоро скворечник представлял собой большое осиное гнездо. Белки перебрались под дачный карниз. К зиме этого же года осы заснули зимовать, но белки вернулись в скворечник и использовали победителей как зимние запасы продовольствия: весь снег под сосной был завален обрывками гнезда и отгрызенными крылышками ос. ... Года три потом белки безвылазно жили в скворечнике, пока он не развалился от ветхости. Осы больше не прилетали...