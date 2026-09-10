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Царьград

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Зеленский прибыл в Канаду и обсудит помощь Украине

Зеленский прибыл в Канаду и обсудит помощь Украине

Владимир Зеленский прибыл в Канаду после визита в Норвегию, чтобы обсудить с премьер-министром Марком Карни дальнейшую поддержку Украины, включая защиту воздушного пространства и подготовку к зимнему периоду.

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