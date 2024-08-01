Эксперт Федорук: с жалобами на тараканов в квартире нужно обращаться в УК

Эксперт по жилищному праву Виктор Федорук рассказал в разговоре с Pravda.Ru, что для борьбы с тараканами, комарами и другими насекомыми, вылезающими из вентиляции, следует обращаться в управляющую компанию (УК).
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