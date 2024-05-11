Welt: восемь стран в ЕС не хотят заключать соглашения по безопасности с Украиной

Восемь стран Евросоюза отказываются заключать с Украиной двусторонние соглашения в сфере безопасности, это Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр и придерживающиеся политики нейтралитета Ирландия, Австрия и Мальта.