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Welt: восемь стран в ЕС не хотят заключать соглашения по безопасности с Украиной

Welt: восемь стран в ЕС не хотят заключать соглашения по безопасности с Украиной

Восемь стран Евросоюза отказываются заключать с Украиной двусторонние соглашения в сфере безопасности, это Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр и придерживающиеся политики нейтралитета Ирландия, Австрия и Мальта.

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