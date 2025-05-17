Pliops расширяет контекстные окна ИИ с помощью ускорителя на базе 3D NAND

По мере роста сложности языковых моделей и расширения их контекстных окон подключаемая к GPU память с высокой пропускной способностью (HBM) становится узким местом, вынуждая системы неоднократно пересчитывать данные, которые уже не помещаются в встроенную HBM.
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