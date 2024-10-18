Из-за включенного в квартире обогревателя чуть не погибли люди

Пожар вспыхнул в деревянном доме в поселке Лоухского района Днем 17 октября на пульт Единой службы спасения-01 Лоухского района поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном 2-квартирном жилом доме.
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