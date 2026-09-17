Путин обратился к россиянам перед выборами: что ждёт страну в эти три дня

Представьте: всего через пару дней вся страна будет решать, кто поведёт Россию следующие пять лет. И вот в эту горячую пору президент Владимир Путин обратился напрямую к каждому из нас.
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