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FiNE NEWS

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Путин обратился к россиянам перед выборами: что ждёт страну в эти три дня

Представьте: всего через пару дней вся страна будет решать, кто поведёт Россию следующие пять лет. И вот в эту горячую пору президент Владимир Путин обратился напрямую к каждому из нас.

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