ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Андрей Бочкарёв: С начала года в Москве разрешили строительство 14,5 млн кв метров недвижимости

Андрей Бочкарёв: С начала года в Москве разрешили строительство 14,5 млн кв метров недвижимости

На сегодняшний день строительная отрасль сохраняет высокие темпы по ключевым направлениям За десять месяцев 2023 года Мосгосстройнадзор выдал 557 разрешений на строительство объектов общей площадью более 14,5 млн кв.

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