Роберт Фицо: тот, на ком свет клином сошёлся?

Для начала два тревожных сообщения на самую громкую тему последних дней. Во-первых, это заявление министра внутренних дел Словакии Матуша Шутай-Эштока о том, что его страна в связи с покушением на премьер-министра Роберта Фицо почти находится «на пороге гражданской войны».
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