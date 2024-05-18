Роберт Фицо: тот, на ком свет клином сошёлся?

Для начала два тревожных сообщения на самую громкую тему последних дней. Во-первых, это заявление министра внутренних дел Словакии Матуша Шутай-Эштока о том, что его страна в связи с покушением на премьер-министра Роберта Фицо почти находится «на пороге гражданской войны».