Тренер «Ак Барса» Бабенко: «Амур» сейчас на ходу, они неспроста забрали последнюю путевку в плей-офф. Предстоит серьезная и непростая игра»

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 24 февраля. Начало – в 17:00 по московскому времени. – До конца регулярного чемпионата осталось два матча, на чем нужно сделать акцент в этих играх? – На дисциплине, правильной игре и выполнении игрового задания.