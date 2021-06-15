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Смерть в Херсоне. Срок для адвоката... (не юмор, детектив)

Смерть в Херсоне. Срок для адвоката... (не юмор, детектив)

Михаил Кербель                 (ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ)                             В тихом Херсоне         -  Убива-а- ют!  -  отчаянный крик запыхавшегося цыганёнка пронзил густую знойную тишину старой цыганской мазанки, в которой Мария Михайчак только что  прилегла вздремнуть после обеда.

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