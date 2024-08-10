Главе ведомства будет представлен доклад об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении семейной пары на территории Республики Алтай

В социальных медиа сообщается, что при покупке автомобиля супруги, прибывшие из Республики Алтай в Алтайский край, пострадали от действий мошенников, которые помимо совершения мошеннических действий, высказывали угрозы физической расправы в их адрес.
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