МИД Ирана подтвердил дату новых переговоров с США по ядерной сделке

Информацию о том, что 23 мая в Риме пройдет пятый раунд переговоров по ядерной сделке между иранской и американской сторонами подтвердил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи 21 мая, сообщает пресс-служба ведомства.
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