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Антифашист

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В Донецке задержан пособник СБУ, планировавший устроить теракт на избирательном участке

В Донецке задержан пособник СБУ, планировавший устроить теракт на избирательном участке

Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка, который по заданию СБУ готовил теракт возле избирательного участка при массовом скоплении людей в день голосования.

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