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Республиканская программа «Наш двор» 2026 года выполнена на 66%

О ходе реализации республиканской программы «Наш двор» доложила руководитель Департамента программ развития городской среды фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

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