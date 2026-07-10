Республиканская программа «Наш двор» 2026 года выполнена на 66%

О ходе реализации республиканской программы «Наш двор» доложила руководитель Департамента программ развития городской среды фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.
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