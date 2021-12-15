Журнал «Профиль»

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В Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности

В Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности

«Желтый» уровень опасности обозначает потенциально опасные погодные условия. В среду, 15 декабря, его объявили в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого тумана и плохой видимости, заявили представители пресс-службы администрации губернатора города.

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