В Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности

«Желтый» уровень опасности обозначает потенциально опасные погодные условия. В среду, 15 декабря, его объявили в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого тумана и плохой видимости, заявили представители пресс-службы администрации губернатора города.
«Желтый» уровень опасности обозначает потенциально опасные погодные условия. В среду, 15 декабря, его объявили в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого тумана и плохой видимости, заявили представители пресс-службы администрации губернатора города.
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