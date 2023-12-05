ЦАХАЛ заявил о нанесении удара по военным целям «Хезболлы»

Пресс-служба израильских Вооружённых сил поделилась информацией о проведении атакующего манёвра, целью которых оказались различные цели боевых групп действующей на территории Ливана организации «Хезболлах».
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