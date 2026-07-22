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Царьград

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Минсельхоз КБР расширил посевы горошка до 3,1 тыс. га в 2026

Минсельхоз КБР расширил посевы горошка до 3,1 тыс. га в 2026

В 2026 году площадь посевов зеленого горошка в Кабардино-Балкарии расширена до 3,1 тыс. га, что на 685 га больше прошлого года.

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