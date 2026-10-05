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США немедленно выводят свои бомбардировщики с британской базы Фэрфорд

США немедленно выводят свои бомбардировщики с британской базы Фэрфорд

Пентагон подтвердил срочный вывод парка бомбардировщиков с базы Фэрфорд в Британии, сообщило издание EL MUNDO 5 октября со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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