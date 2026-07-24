Путин на Иркутском авиазаводе осмотрел новый пассажирский самолет МС-21-310

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на Иркутском авиационном заводе ПАО "Яковлев" осмотрел новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 с комплектующими и системами только российского производства.
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