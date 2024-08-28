В Ленинградкой области реставрируют табакерку прадеда Александра Пушкина

После завершения работ экспонат отправится в музей-усадьбу “Суйда” “Бриф 24” сообщил, что мастера Международного центра реставрации в селе Рождествено восстанавливают табакерку, которая по легенде принадлежала Абраму Ганнибалу, генерал-аншефу и приемному сыну Петра I.
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