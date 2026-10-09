На границе с ЕС скопилось 640 авто: Польша пропустила лишь 28% фур

На белорусско-польской границе перед пунктами пропуска «Бобровники» и «Кукурыки» скопилось более 230 грузовиков, а на переходах «Тересполь», «Кузница Белостоцкая» и «Бобровники» въезда в Польшу ожидают 375 легковых автомобилей.