На границе с ЕС скопилось 640 авто: Польша пропустила лишь 28% фур

На белорусско-польской границе перед пунктами пропуска «Бобровники» и «Кукурыки» скопилось более 230 грузовиков, а на переходах «Тересполь», «Кузница Белостоцкая» и «Бобровники» въезда в Польшу ожидают 375 легковых автомобилей.
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