Москву назвали мировым лидером по переходу на электротранспорт

Москва является мировым лидером по масштабам перехода общественного транспорта на электротягу. С таким заявлением выступил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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