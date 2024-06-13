“Россети Кубань” завершили капитальный ремонт ЛЭП в сочинском селе Головинка Общая протяженность ЛЭП составляет порядка трёх километров.
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“Россети Кубань” завершили капитальный ремонт ЛЭП в сочинском селе Головинка Общая протяженность ЛЭП составляет порядка трёх километров.