Овчарка покусала 9-летнего мальчика в Подмосковье

9-летний мальчик пострадал от укусов собаки в Ступинском городском округе Подмосковья. Фото: Михаил Ковалев Как сообщили «livenews24» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, инцидент произошел в субботу в СНТ «Малиновка».
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