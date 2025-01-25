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Политика как она есть

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Умер советский певец Юлиан Каранфил, исполнитель суперхита «Меланхолие»

24 января в возрасте 80 лет скончался советский молдавский музыкант, певец Юлиан Каранфил. Каранфил вошел в историю эстрады СССР как один из исполнителей суперхита 1982 года «Меланхолие» (другое название — «Нежная мелодия»).

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