Умер советский певец Юлиан Каранфил, исполнитель суперхита «Меланхолие»

24 января в возрасте 80 лет скончался советский молдавский музыкант, певец Юлиан Каранфил. Каранфил вошел в историю эстрады СССР как один из исполнителей суперхита 1982 года «Меланхолие» (другое название — «Нежная мелодия»).
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