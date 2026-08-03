Взгляд со стороны мишени

Взрыв на пороге ресторана Balzi Rossi вскрыл не жестокость противника — она давно не новость, — а три слепых пятна системы, которая разучилась смотреть на себя чужими глазами: глазами врага, для которого генерал по календарю становится мишенью, глазами зрителя, для которого закрытая дверь превращается в кадр, и глазами общества, которое считает, поровну ли делятся тяготы войны.