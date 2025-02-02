IJHCS: одинокие подростки обращаются к ИИ из-за нехватки социальной поддержки

Датские ученые из Орхусского университета выяснили, в каких случаях старшеклассники прибегают к возможностям чат-ботов на основе искусственного интеллекта (ИИ) ради неформального общения и социальных взаимодействий.
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