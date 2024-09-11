Апскейлер PSSR на PS5 Pro будет работать во всех играх без патчей от разработчико...

Апскейлер PSSR на PS5 Pro будет работать во всех играх без патчей от разработчиковВчера компания Sony представила консоль PlayStation 5 Pro, а вместе с ней и новый апскейлер изображения PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) на основе ИИ.
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