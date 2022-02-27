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Минцифры заявила об атаках на портал госуслуг

Минцифры заявила об атаках на портал госуслуг

26 февраля минцифры РФ столкнулось с беспрецедентным количеством хакерских атак.На портал госуслуг было зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более одного терабайта, также ряд профессиональных целевых атак, сообщили в пресс-службе минцифры.

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