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И.о. генменеджера «Авангарда» Забуга вскоре покинет свой пост. За селекцию будет отвечать другой функционер (Дмитрий Лукашов)

Он стал исполнять обязанности генерального менеджера, когда эту должность оставил Антон Курьянов. До этого Забуга был спортивным директором клуба.

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