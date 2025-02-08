Взломный характер: число имитирующих вход в соцсети сайтов выросло в 10 раз

Число сайтов, которые имитируют авторизацию в аккаунт мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), выросло почти в десять раз по сравнению с январем 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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