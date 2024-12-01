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Мода и Шоу-бизнес

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София Ротару переписала на сына дом и гостиницу в Крыму

София Ротару переписала на сына дом и гостиницу в Крыму

София Ротару переписала на сына дом и гостиницу в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. 26 ноября СМИ писали о том, что София Ротару не смогла продать свою квартиру в Москве за 65 миллионов рублей.

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