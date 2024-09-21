«Нет слов». Макс Ферстаппен перестал ругаться матом

«Нет слов». Макс Ферстаппен перестал ругаться матомGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен иронично прокомментировал наказание за нецензурное выражение на пресс-конференции перед Гран При Сингапура.
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