«Нет слов». Макс Ферстаппен перестал ругаться матом

«Нет слов». Макс Ферстаппен перестал ругаться матомGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен иронично прокомментировал наказание за нецензурное выражение на пресс-конференции перед Гран При Сингапура.