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На Украине призвали Запад отключить Россию от SWIFT

На Украине призвали Запад отключить Россию от SWIFT

"Блицкриг" со стороны Кремля невозможен, так как миллионы украинцев готовы защищать свою землю. Вероятнее всего, Москва начнет дестабилизировать ситуацию в стране с помощью электроэнергии, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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