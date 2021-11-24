На Украине призвали Запад отключить Россию от SWIFT

"Блицкриг" со стороны Кремля невозможен, так как миллионы украинцев готовы защищать свою землю. Вероятнее всего, Москва начнет дестабилизировать ситуацию в стране с помощью электроэнергии, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.