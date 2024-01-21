Пожар в порту-терминале «Новатэка» в Ленобласти: СМИ сообщили о возможной атаке дронов Татьяна МарковаВ ночь субботы на воскресенье на территории терминала «Новатэка» в Ленобласти произошел пожар, о чем сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.