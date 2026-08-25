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«Челси» нужно решить проблему с вратарем – она снова даст о себе знать, как в матче с «Фулхэмом». Каррагер об ошибках Санчеса

Джейми Каррагер раскритиковал игру вратаря «Челси» Роберта Санчеса в матче 1-го тура АПЛ с « Фулхэмом » (3:2).

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