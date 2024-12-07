НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Орлов
    Оно нам надо надо?«Вашингтон» проиг...
  • Илхом Умаров
    Жаль, что Сергей ушёл из "А ну-ка все вместе". Это его место. Проект много потеряет после его ухода.Навка о подготовк...
  • александр
    помолчали бы вова.умнее покажетесь.Дмитрий Завгородн...

Шестеркин о контракте с «Рейнджерс» на 92 млн долларов: «Все уже близко, но больше ничего сказать не могу. Поговорим об этом завтра, может быть»

Клуб пока официально не объявил о подписании нового контракта с российским вратарем.  Тем не менее, североамериканские медиа уже сообщили о том, что его срок составит 8 лет, а средняя годовая зарплата – 11,5 млн долларов (что станет рекордом для вратарей в истории лиги).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх