Шестеркин о контракте с «Рейнджерс» на 92 млн долларов: «Все уже близко, но больше ничего сказать не могу. Поговорим об этом завтра, может быть»

Клуб пока официально не объявил о подписании нового контракта с российским вратарем. Тем не менее, североамериканские медиа уже сообщили о том, что его срок составит 8 лет, а средняя годовая зарплата – 11,5 млн долларов (что станет рекордом для вратарей в истории лиги).
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