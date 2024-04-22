Разработчики “Смуты” выпустили большой патч с исправлениями, но не для осно...

Разработчики “Смуты” выпустили большой патч с исправлениями, но не для основной игрыРазработчики из студии Cyberia Nova, как и обещали, занимаются планомерным исправлением проблемных аспектов отечественной ролевой игры “Смута”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)