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ИА Регнум

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Экономист Хачатурян назвал максимальный размер пособия по безработице в 2027 году

Экономист Хачатурян назвал максимальный размер пособия по безработице в 2027 году

В 2027 году максимальный размер пособия по безработице может вырасти до 17 тыс. рублей. Об этом в четверг, 27 августа, в беседе с ИА Регнум рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

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