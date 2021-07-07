Венгер о падении Стерлинга: «Это не пенальти. Не понимаю, почему судья не смотрит повтор»

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола и бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о пенальти в матче 1/8 финала Евро-2020 между сборными Англии и Дании (2:1 ДВ).
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