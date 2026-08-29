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Вся власть диаспорам? В ХМАО «коренное население» не ханты и манси, а таджики и азербайджанцы

Вся власть диаспорам? В ХМАО «коренное население» не ханты и манси, а таджики и азербайджанцы

Вадим Трухачев: «Когда приехал в Сургут — не поверил глазам: практически все население — мигранты. Ни одного человека со славянской внешностью!» Ирина Мишина Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Материал комментируют: Вадим Трухачёв С 1 сентября в России вводят новые ограничительные правила для мигрантов.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

А Президент « об  исламизации страны благополучно и не знает?! Ему не докладывают, ЧТО творится в стране- засилье неграмотных, ничего не умеющих делать и не желающих работать, но получающих повсеместно гражданство РФ, льготы, пособия на миллиарды рублей, в ущерб коренному населению страны. Его будущее страны не волнует? Он отдал страну « на растерзание чиновникам и депутатам ГД, тесно связанным с ОПГ- диаспорами?!

Профиль пользователя виталий панов
виталий панов

депутаты ГД РФ об этом беспределе знают,или нет? Наверное им это не интересно,самое главное личное благополучие,тем более кого представляет большинство ГД РФ? Конечно тех,кому это выгодно! Поэтому ужесточение миграционной политики на съезде ЕР,было проигнорировано!Или никто в ГД РФ не видит,что диаспора представляет угрозу безопасности России!

Профиль пользователя Артем Крюковский
Артем Крюковскийизменено

«Когда приехал в Сургут — не поверил глазам: практически все население — мигранты. Ни одного человека со славянской внешностью!» чувак! ханты и манси тоже не славянской внешности. внезапне, да? =В

Профиль пользователя ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВизменено

Вот чего достигли потуги Путина по решению вопроса в демографии . Ни один даже капиталист не будет так решать вопросы . Так к чему это можно отослать , к какому неосознанному решению . Он даже не понимает сколько зла и финансовых потерь дало это безумное решение . Скажите кого послушал ВВП , чтобы принять такие бестолковые  решения  ? И На каком уровне человека их давшим плавают его мозги в хозяйском тазике . А между есть трудные традиционные и внутренние  ,  пути решения , но за них государству придётся платить и может побольше чем платят женщины . А придут воины с поля боя и будет резня и от этого не уйти . А как Вы думаете на кого они будут ссылаться ?

Профиль пользователя Сергей Семиешкин
Сергей Семиешкин

Надо проверить все УФМС по России, вплоть до каждой деревни, на предмет получения иностранцами документов и как они их получали. То есть во всех отделах УФМС взяточничество работников УФМС. Их продажность.