Лавров: Россия заинтересована в сохранении Арктики как зоны мира

Россия заинтересована в сохранении Арктики как пространства мира и международного сотрудничества. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, такой подход отвечает интересам всего мирового сообщества, хотя не все государства разделяют эту позицию.
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