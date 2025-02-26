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Царьград

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Врач из Новосибирска объяснила на примере Заворотнюк и Фриске, может ли ЭКО вызвать рак

Врач из Новосибирска объяснила на примере Заворотнюк и Фриске, может ли ЭКО вызвать рак

Анна Вятчинина развеяла опасения женщин, которые хотят родить с помощью ЭКО, относительно раковых заболеваний.

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