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Араухо – первый за 10 лет игрок «Барсы», забивший «Реалу» головой на «Бернабеу». Пуйоль делал это в 2012-м после навеса Хави

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поразил ворота «Реала» в выездном матче Ла Лиги (4:0). Уругваец стал первым за 10 лет игроком каталонского клуба, забившим мадридцам головой на «Сантьяго Бернабеу».

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